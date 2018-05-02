غودين يُثير الجدل حول مستقبل غريزمان بتصريح طريف

تحدث المدافع الأوروغوياني دييغو غودين نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن مستقبل زميله الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم الفريق والذي إرتبط بالرحيل عن صفوف الفريق طوال الفترة الماضية.

وخلال لقائه مع إذاعة رينكون وسيليست كشف غودين عن رأيه في مسألة رحيل اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة كونه واحداً من أقرب اللاعبين للنجم الأوروغوياني.

وأثار غودين الجدل بقوة حول مستقبل غريزمان في أتلتيكو مدريد طريف حيث قال: “نحن لا نعرف أي شيء عن مستقبله ليس لدينا أي فكرة ولا اعتقد بأن غريزمان نفسه يعرف”.

وتابع: “على المستوى الشخصي أرغب بإستمراره معنا لفترة طويلة لديه عقد مع الفريق وأتمنى أن يستمر في التطوير معنا ويحقق لنا السعادة”.

وارتبط غريزمان بالإنتقال لصفوف نادي برشلونة الإسباني الصيف المقبل حيث كثرت الأقاويل حول قرب إنتقاله للنادي الكتالوني الصيف المقبل مكتفياً بمسيرته العريضة مع الروخي بلانكوس.

كما كان غريزمان قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي ولكن بقى اللاعب بصفوف فريقه الذي فشل في تعويضه بسبب العقوبة الموقعة عليه بالمنع من التعاقدات في هذا الوقت.

الجدير بالذكر أن غريزمان قد قام بتمديد تعاقده رفقة أتلتيكو مدريد حتى صيف عام 2022 ولكن يحتوي عقده على شرط جزائي مقداره 100 مليون يورو وهي قيمة في متناول الأندية الكبرى.