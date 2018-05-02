فيلايني يهدد مانشستر يونايتد بالدوري الصيني

هدد البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إدارة ناديه، بالانتقال إلى الدوري الصيني، في حال عدم حصوله على عرض مناسب لتجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.

وأكد البلجيكي الذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الحالي، أنه سيكون سعيدًا، بمواصلة مسيرته الرياضية في الدوري الصيني الممتاز، حال فشل مان يونايتد في تقديم عرض مناسب له.

وقال فيلايني في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” الإنجليزية اليوم الأربعاء: “ذهبت لرؤية المدير العام الماضي وأردت عقدًا جديدًا، ثم عقدت اجتماعًا ثانيًا، لكنني لن أسأل عن ذلك الأمر 10 مرات”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين أصبحت مهمًا للفريق، وتعويضي بلاعب آخر سيكلف يونايتد 50 مليون جنيه إسترليني كحد أدنى، لذلك النادي يعرف أنه ارتكب خطأ معي”

وتابع: “أنا الآن في الثلاثين من عمري، وهناك محادثات مع النادي، لكن العديد من الأندية الأخرى أبدت اهتماما بخدماتي، سأنتظر لأرى ما سيحدث”.

وأكمل البلجيكي: “لن أواجه أي مشكلة للعيش في الصين، أحب اكتشاف أماكن وثقافات جديدة، لن أذهب وحدي، عائلتي سوف تذهب معي بالتأكيد”.

وواصل: “مانشستر يونايتد قد يكون رماديًا ولكن دعونا لا ننسى أنني في أحد أكبر الأندية في العالم، الأمور على ما يرام وأنا أعرف زملائي والجميع يحترمني هنا”.

وأشار: “لا أريد التعجل بقبول أي عرض، أشعر بالراحة في الوقت الحالي، الجميع يبذل كل ما في وسعه من أجل البقاء، لكن النادي لم يمدد عقدي العام الماضي”.

وأردف: “أنا في موقف قوي الآن لأن المدرب جوزيه مورينيو قال إنه يريد الاحتفاظ بي، هو يثق بي ويعرف ما يمكنني تقديمه للفريق”.

وأوضح: “سواء كنت في الملعب لمدة 10 أو 15 أو 20 دقيقة فهو يعلم أنني سأعطي كل شيء، أريد أن أساعد الفريق في الحصول على مركز متقدم”.

واختتم: “جماهير مانشستر يونايتد هاجمتني ذات مرة، لكن الناس يبالغون في ذلك، لكنني أنا وهم يعرفون أنني لعبت دورًا مهمًا في جميع الألقاب التي فاز بها الفريق في السنوات الأخيرة”.