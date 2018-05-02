كافاني يفسر أزمة سان جيرمان

فسر إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان أسباب عدم نجاح فريقه في التتويج بدوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، موضحا ما يحتاجه العملاق الفرنسي ليكون منافسا قويا على البطولات القارية.

وقال كافاني خلال استضافته بإذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية: “نكتسب خبرات جديدة في كل موسم، ولكن الفوز بالمباريات والبطولات لا يتوقف على الخبرات فقط، ولن يكفي لتفادي الأخطاء التي نرتكبها”.

وأضاف: “بل كرة القدم مثل الحياة، هذه رسالتي لكل فرد في النادي وكل لاعب بصفوف الفريق ولي شخصيا، لكي ننجح علينا أن نكون جميعا مثل العائلة، ونبذل أقصى جهد سويا، ونتحد بشكل أكثر، وأن نكون كتلة واحدة كالأشقاء”.

وتابع: “من الواضح أن هناك أمور عديدة بحاجة لتغيير، نحتاج لوقت لنعرف بعض سويا ونتعاون بشكل أفضل في غرف خلع الملابس، وأن ندرك جيدا ما نتطلع إليه، وأثق إذا بذل كل لاعب أقصى ما لديه، سيكون لدينا فرص أكبر في الفوز بالبطولات الكبيرة”.

وأتم كافاني: “في أوروغواي نتعامل كأسرة واحدة، واللاعبون يرتبطون سويا بصداقة جدية، فهو أمر استثنائي، ويحتاج لوقت، فالمدرب أوسكار تاباريز يتولى المسؤولية منذ 12 عاما، فالفريق ليس عظيما، ولكن اللاعبون يدركون أهمية العمل بشكل جماعي”.