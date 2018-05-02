ماندي مطلوب من أندية البريمرليغ

لم يمر المستوى الكبير الذي يقدمه الدولي الجزائري في صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي مرور الكرام على أندية البريمرليغ التي تراقب اللاعب ومستواه الكبير هذا الموسم في الليغا، حيث كشف جريدة إستاديو ديبورتيفو أن صاحب 25 سنة مراقب من عدة أندية إنجليزية والتي ترغب في التعاقد معه خلال الصيف الحالي والتي تضاف إلى عديد الأندية الإسبانية في صورة إشبيليا وكذلك نادي روما الإيطالي وقبلهما نادي ران الفرنسي، غير أن دخول أندية البريمرليغ القوية ماليا سيغير كل المعطيات.

قيمته الحالية 8 ملايين أورو وهو مبلغ ضعيف للإنجليز

بحسب ذات الجريدة دائما فإن أندية البريمرليغ القوية جدا مالية ستكون في أحسن رواق للظفر بخدمات لاعب رامس السابق أن هي تقدمت بعرض مالي لضمه، خاصة أن قيمة اللاعب التسويقية الحالية هي 8 ملايين أورو فقط وهو الذي قدم إلى النادي الأندلسي مقابل 2.5 مليون أورو فقط، غير أن قيمة ماندي التسويقية لن ترضي إدارة ناديه التي ستطالب بمبلغ كبير جدا لكل من يريد التعاقد معه بما أنه واحد من أحسن المدافعين في الليغا الإسبانية.

أنصار بيتيس نصبوه نجما للفريق

ما يقدمه ماندي هذا الموسم من مستوى كبير جدا لم يمر أيضا على أنصار نادي بيتيس الذين وجدوا في اللاعب المدافع الكبير الذي يبحثون عنه منذ مدة، حيث تلقى لاعب الخضر إشادة منقطعة النظير من الأنصار الذين نصبوه نجما للفريق بدون منازع بفضل تدخلاته الموفقة وطريقة إخراجه للكرة كذلك الفوز بالصراعات الثنائية والأكيد أنهم سيرفضون رحيله في نهاية الموسم.

سيشارك رسميا رفقة بودبوز في الأوروبا ليغ

في سياق الحديث عن ماندي وناديه بيتيس فقد تمكن رسميا من ضمان المشاركة في منافسة الدوري الأوروبي الموسم القادم بعد أن تمكن أول أمس من الإطاحة بنادي مالغا في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا الإسبانية بهدفين مقابل هدف واحد وهو اللقاء الذي عرف مشاركة الثنائي الجزائري رياض بودبوز وعيسى ماندي أساسيين غير أن الأول ترك مكانه عند الدقيقة 55 فيما أكمل ماندي المواجهة التي وضعتهم في المركز الخامس الذي يضمن له رسميا المشاركة في منافسة الأوروبا ليغ، هذا اللقاء عرف تقديم ماندي لأرقام مميزة بعد وضلت نسبة نجاحه في التمريرات إلى 92 بالمائة.

ب-بكوش

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