نافاس يسير على خطى أوبلاك ضد بايرن ميونخ

قدم الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، مستوى رائعا مع فريقه الملكي أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء، الذي انتهى بالتعادل “2-2” على ملعب “سانتياyو برنابيو”.

وساعد نافاس ريال مدريد في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي كأول فريق يحقق ذلك منذ جوفنتوس الإيطالي من 96 حتى 1998 مع المدرب الإيطالي مارشيلو ليبي.

وفي هذا الصدد تقول شبكة “أوبتا” للإحصائيات إن نافاس قام بـ12 إنقاذا ضد بايرن ميونخ في مباراتي نصف نهائي تشامبيونزليغ، في المركز الثاني خلال آخر 15 عاما، بعد السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد في موسم 2015-2016 الذي أنقذ فريقه الروخي بلانكوس 16 مرة.

يشار إلى أن الكوستاريكي كيلور نافاس يلعب في ريال مدريد منذ صيف 2014، وانضم من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو.