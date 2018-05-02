نيوكاسل يتفاوض لتجديد عقد بينيتيز

أكد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن عملية تمديد عقد مدربه الإسباني رافائيل بينيتيز “جارية” في الوقت الحالي.

ووصل بينيتيز (58 عاما) إلى نيوكاسل في موسم 2016/2017 حينما كان الفريق يلعب في بطولة الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وعقب نجاحه في الصعود بالفريق للـ”بريمييرليغ” ضمن بينيتيز هذا الموسم عدم الهبوط حسابيا.

ورغم تبقي عام في عقد المدرب، إلا أن النادي أكد أن مفاوضات التمديد جارية.

وأعلن نيوكاسل أيضًا أن النادي ما يزال معروضًا للبيع.

وعرض مالك النادي، مايك أشلي، نيوكاسل للبيع في أكتوبر من العام الماضي.