نجم مانشستر يونايتد خارج خطط بايرن ميونخ

سلطت تقارير صحفية ألمانية، الضوء على طريقة اللعب التي سيعتمد عليها نيكو كوفاتش المدير الفني القادم، لفريق بايرن ميونخ في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية: “كوفاتش لا يخطط للعب بنظام ثابت مع بايرن ميونخ، بل يسعى لكي يكون الفريق مرنا تكتيكيا”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عودة سيرجي نابري المُعار لصفوف هوفنهايم سيزيد من قوة الفريق البافاري، حيث ينوي كوفاتش الاعتماد عليه بجانب الوافد الجديد ليون جوريتسكا لاعب شالكه الحالي.

وتابعت: “التعاقد مع أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد مستبعد، نظرًا لوجود كينجسلي كومان وتجديد عقدي الثنائي المُخضرم آرين روبن وفرانك ريبيري لموسم جديد”.

وأعلنت إدارة بايرن ميونخ منذ أسابيع التعاقد مع كوفاتش المدير الفني الحالي لفريق آينتراخت فرانكفورت، لمدة 3 سنوات عقب رحيل يوب هاينكس بنهاية الموسم الجاري.