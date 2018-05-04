ألبيرتو مورينو يتحدث عن مراقبة رونالدو

تجنب ليفربول الانكليزي عودة روما الايطالي ولحق بريال مدريد الاسباني الى المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الثامنة في تاريخه رغم خسارته 2-4 الاربعاء في اياب نصف النهائي وذلك لفوزه ذهابا 5-2.

وتحدث الظهير الأيسر الإسباني لنادي ليفربول ألبيرتو مورينو حول التأهل التاريخي للنهائي مؤكدًا أنه مهم جدًا للجماهير بعدما أتى عقب 11 عامًا من الغياب، وأن جماهير الأنفيلد قد اشتاقت لليالي الأوروبية، وبما أن النهائي سيكون ضد ريال مدريد، تطرق مورينو للحديث عن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وتحدث مورينو عن شعور جماهير الريدز تجاه رونالدو، حيث يري إلى أن كرستيانو كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد قبل أن يرتدي قميص ريال مدريد، وبالتالي هناك خصومة سابقة بينه وبين ليفربول، مشيرًا إلى أن الجميع في ليفربول يحترم رونالدو ولكن لا أحد يخاف منه.

يذكر أن ألبيرتو مورينو قد سبق له وأن واجه رونالدو في كثير من المرات حين كان النجم الأسباني لاعبًا في صفوف إشبيلية، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليفربول في العام 2014 مقابل حوالي 20 مليون يورو.