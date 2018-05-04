الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمسؤول سابق بوست هام

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهاما للمسؤول السابق عن اختيار اللاعبين في نادي وست هام يونايتد، بشأن مزاعم تمييز عنصري.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” ذكرت في فيفري الماضي، أن توني هنري قال إن النادي يرغب في الحد من عدد اللاعبين الأفارقة في الفريق بسبب “سلوكهم السيء” وبسبب ما يحدثونه “من فوضى” عندما يغيبون عن الفريق.

وأوقف النادي هنري عن العمل ثم أقاله في الثاني من فيفري بسبب تلك التصريحات.

وقال الاتحاد في بيان إن هنري متهم “بسوء السلوك فيما يخص تعليقاته التي وصفت بأنها غير ملائمة ومهينة ومؤذية”.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي، أن ما وقع “انتهاك جسيم” للقواعد لأنها اشتملت على “إشارة إلى أصل عرق أو جنسية أو لون”.

وأمام هنري حتى 15 ماي للرد على التهم المنسوبة إليه.