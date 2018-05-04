الرئيسية / آخر الأخبار / الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمسؤول سابق بوست هام

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمسؤول سابق بوست هام

4 مايو 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 67 زيارة

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهاما للمسؤول السابق عن اختيار اللاعبين في نادي وست هام يونايتد، بشأن مزاعم تمييز عنصري.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” ذكرت في فيفري الماضي، أن توني هنري قال إن النادي يرغب في الحد من عدد اللاعبين الأفارقة في الفريق بسبب “سلوكهم السيء” وبسبب ما يحدثونه “من فوضى” عندما يغيبون عن الفريق.

وأوقف النادي هنري عن العمل ثم أقاله في الثاني من فيفري بسبب تلك التصريحات.

وقال الاتحاد في بيان إن هنري متهم “بسوء السلوك فيما يخص تعليقاته التي وصفت بأنها غير ملائمة ومهينة ومؤذية”.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي، أن ما وقع “انتهاك جسيم” للقواعد لأنها اشتملت على “إشارة إلى أصل عرق أو جنسية أو لون”.

وأمام هنري حتى 15 ماي للرد على التهم المنسوبة إليه.

شاهد أيضاً

حلم المونديال يراود نجم مارسيليا

أعرب الفرنسي عادل رامي، مدافع مارسيليا، عن أمله في المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved