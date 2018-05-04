المدرب البرتغالي عازم على التخلص من المهاجم الفرنسي

بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد التخطيط لموسم الانتقالات الصيفية المقبل مصرحا بأنه لا يرى أن أنتوني مارسيال سيكون مهاجمه الاحتياطي في الموسم المقبل.

عانى المهاجم الفرنسي من الابتعاد عن تشكيلة مورينيو منذ قدوم التشيلي الدولي اليكسس سانشيز الشتاء الماضي، وقد سجل 11 هدفا في 43 مباراة بجميع المسابقات.

تشير التقارير الإنكليزية إلى أن تشيلسي على رأس الأندية المهتمة بضم مارسيال في الصيف في قائمة تشمل جوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني أيضا.

وتقول التقارير إن سبب استبعاد مورينيو لمارسيال يعود إلى ثقته الكاملة في البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 27 هدفا في 50 مباراة بقميص الشياطين الحمر، كما يفضل مورينيو أن يحل ماكوس راشفورد بديلا للبلجيكي بدلا من مارتيال، رغم ذلك زعمت الأقاويل مؤخرا أن النجم الإنكليزي في طريقه للخروج من قلعة “أولد ترافورد” رفقة مارسيال.

عادت التقارير لتؤكد أن مانشستر يونايتد لن يقبل أقل من 100 مليون يورو للتخلي عن راشفورد.