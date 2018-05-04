اليويفا يوقع عقوبة قاسية على سيميوني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن عقوبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد، على خلفية طرده في مباراة آرسنال، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبة الإيقاف على سيميوني لمدة 4 مباريات، وذلك بسبب إهانته للحكم كليمينت توربين في مباراة آرسنال، كما تم تغريمه ملغ 10 آلاف يورو.

ونتيجة لهذه العقوبة، فلن يتمكن المدرب دييغو سيميوني من التواجد على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية أمام مارسيليا الفرنسي في السادس عشر من ماي الجاري.

وبعد النهائي سيكون سيميوني قد قضى مباراتين من العقوبة، وذلك بعد غيابه عن مباراة الأمس أمام آرسنال، وبالتالي سيغيب عن مباراتين أوروبيتين في الموسم المقبل.