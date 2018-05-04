برشلونة لأومتيتي: في النهاية ستبقى معنا

وصلت مفاوضات تجديد العقد بين المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي وإدارة برشلونة إلى حالة من عدم الفهم لمتطلبات اللاعب أو لادعائاته المتكررة بوجود عروض ضخمة أخرى.

يرغب أومتيتي في زيادة راتبه، لكنه يلجأ لطرق ملتوية لتحقيق ذلك، وبدورها تتجاهل إدارة برشلونة التطرق إلى مسألة رفع راتب المدافع الفرنسي معتمدة على وهمية العروض التي يقول أومتيتي إنها تصله باستمرار.

ثارت الكثير من الأقاويل حول رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع أومتيتي براتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا، لكن الحقيقة أن هذه الأقاويل مصدرها أومتيتي نفسه لأن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر لم يهر اهتماما يذكر بضمه.

وقد حاول اللاعب إدخال مانشستر سيتي في الضغط على إدارة البلوغرانا، فهو من أراد ان يعرف في ديسمبر الماضي ما إذا كان هناك اهتمام من المدرب بيب غوارديولا بضمه، وهي الاشارة التي التقطتها إدارة السيتي وأدركت أن اللاعب يستخدم هذه الوسيلة للضغط على ناديه، لكنها لم تستجب.

أما بخصوص الانتقال إلى باريس سان جيرمان فلا يتفق مع محاولة النادي الباريسي تجنب الوقوع في مشاكل اللعب المالي النظيف فليس لديهم مجال لدفع 60 مليون يورو أخرى هي قيمة الشرط الجزائي في عقد أومتيتي.

أومتيتي باق في برشلونة لأن العروض الضخمة التي تحدث بها ثبت أنها وهمية، لكن الإدارة لن ترضخ لطلباته المالية، يتقاضى الآن مليوني يورو بالموسم وقد تصل إلى 5 ملايين حال تجديد العقد، فسياسة دفع الرواتب بالنادي لا تسمح بتغييرات باهظة.