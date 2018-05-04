بوكيتينو ينصح كين بشأن الصراع مع صلاح

طالب ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، لاعبه هاري كين، بالتركيز على أهداف الفريق، أكثر من لقب هداف البريميرليغ.

وينافس هاري كين، محمد صلاح مهاجم ليفربول، على صدارة الهدافين، حيث يمتلك الإنجليزي 27 هدفًا، مقابل 31 للمصري.

وقال بوكيتينو، عشية مواجهة وست بروميتش، في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “كين يحتاج للتركيز على مساعدة الفريق، في إنهاء الدوري بالمراكز الأربعة الأولى، واللعب في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل”.

وأضاف: “إذا سجل الأهداف، سيكون لديه إمكانية الوصول إلى رقم محمد صلاح، سيكون ذلك رائعًا، لكن مساعدة الفريق على الفوز هي الشيء الأهم”.

وتابع: “الآن نحن بحاجة للتركيز على النادي.. كين يعلم جيدًا أنه يجب عليه مواصلة العمل الجاد لتسجيل الأهداف، ويعلم جيدًا أن الهدف الجماهيري أكثر أهمية”.

ويحتاج توتنهام إلى 4 نقاط، من المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، لضمان التواجد في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.