حلم المونديال يراود نجم مارسيليا

أعرب الفرنسي عادل رامي، مدافع مارسيليا، عن أمله في المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم في روسيا.

ويأمل رامي في أن يكون ضمن قائمة المنتخب الفرنسي خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها لوران كوتسيلني، مدافع فريق آرسنال.

وقال رامي في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أنا مستعد لأي شيء، الجميع يعرف شخصيتي، أنا أتخيل نفسي هناك، أتخيل نفسي مع الفريق الفرنسي”.

واختتم :”عقلي جيد جدًا، ولدي تركيز بنسبة 100%، آمل أن أجلب خبرتي وروحي القتالية، هناك الكثير من المواهب في الدفاع، أنا لست لاعبًا بهذه الموهبة لكن على أي حال لدي شخصية، لكن إذا لم يتصلوا بي فهذا هو المصير، وسوف أدعم المنتخب، لكنني أريد أن أكون جاهزًا كمحترف إذا تمت دعوتي”.