رئيس ليستر سيتي ينهي الجدل حول مصير بويل

حصل كلود بويل مدرب ليستر سيتي، على دعم كامل من رئيس النادي، فيشاي سريفادانابرابا، رغم سلسلة من النتائج السيئة بالدوري.

وقاد المدرب الفرنسي، الذي تولى المهمة في أكتوبر ، خلفا للمدرب المقال كريغ شكسبير، فريقه للمركز التاسع بترتيب الدوري، بـ44 نقطة من 35 مباراة.

وعانى الفريق لتقديم عروض جيدة في الفترة الأخيرة، وخسر ثلاث من آخر أربع مباريات.

وتوجه التايلاندي سريفادانابرابا إلى ملعب التدريب، اليوم الجمعة، لتقديم الدعم لبويل، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن وجود قلق بين اللاعبين.

وقال بويل في مؤتمر صحفي، قبل مباراة على أرضه غدا السبت، أمام وست هام يونايتد، صاحب المركز الخامس عشر “الرسالة من مالك النادي واضحة للكل.. ومفادها أن من المهم أن ننهي الموسم بقوة، وأن نحترم النادي والملاك والمشجعين”.

وأضاف “لا أواجه ضغوطا فأنا شخص عملي.. أعرف واجبي، وأعرف ما ينبغي علينا القيام به، وما نريده بشأن نهاية الموسم والموسم الجديد، لم أشعر بمفاجأة بشأن تجديد الثقة بي”.

وتابع “تحدثنا كثيرا عن الإعداد للموسم المقبل… وأعتقد أن هذا أمر مهم، إنه (الدعم) لا يخصني وحدي، إنه دعم لكل الناس في النادي، إن (مالك النادي) يثق في كل العاملين هنا”.