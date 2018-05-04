رودجرز يتوقع مستقبل جيرارد في التدريب

أكد بريندان رودجرز، مدرب سيلتيك الاسكتلندي، اليوم الجمعة، أن ستيفن جيرارد، الذي تولى قيادة رينجرز، منافس فريقه الأبدي، “سيتعامل جيدا” مع الضغوط التي سيواجهها.

وقال رودجرز “كان جيرارد لاعبا صاحب قدرات مدهشة، وكان لديه مستوى من الحرفية جعله بتلك العبقرية، وأنا أثق في أنه سينقل تلك الخبرات إلى منصبه الجديد كمدرب”.

وأوضح رودجرز، الذي قام بتدريب جيرارد، ما بين 2012 و2015، في ليفربول، أنه عندما تلعب مع فرق كبيرة، يجب عليك أن تعلم كيفية توظيف ذلك الضغط.

واليوم تم إعلان جيرارد مدربا لفريق رينجرز، لأربعة مواسم مقبلة، بعد إقالة المدرب المؤقت غرايم مورتي، الذي تولي مهمة تدريب الفريق، عقب رحيل البرتغالي بيدرو كايشينيا.

وحول قلة خبرة المدرب الإنجليزي، قال رودجرز “حقيقة، ذلك ليس بالأمر المهم”.

وسيتحمل جيرارد مسؤولية إعادة الفريق للمنافسة على البطولات، مع غريمه سيلتيك، الذي حقق لقب الدوري السابع المتتالي له هذا الموسم، ونجح في إقصاء رينجرز من الدور نصف النهائي لكأس اسكتلندا.