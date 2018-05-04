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رياض محرز يلمح إلى تمسكه بمغادرة ليستر سيتي

4 مايو 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 108 زيارة

ألمح النجم الخضر، رياض محرز، إلى أنه لا يزال يفكر في عدم الاستمرار مع ناديه الحالي، ليستر سيتي الإنجليزي، الموسم المقبل.

وكان محرز، على وشك الانضمام لبطل البريمييرليغ، مانشستر سيتي، في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن تعنت إدارة ليستر، منع إتمام الصفقة.

وعن ذلك، قال صاحب الـ 27 عاما، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس “ما حدث قد حدث، كان ذلك في جانفي الماضي، لقد نسيت هذا الأمر، لا أريد أن أشغل نفسي بالكثير من الأشياء”.

وأضاف “مرتبط بعقد مع ليستر سيتي، لذلك حتى هذه اللحظة، أنا هنا”.

وتابع “في ذلك الوقت، قدمت بالفعل طلبا للرحيل، لأنني تلقيت عرضًا من مانشستر سيتي، وكنت أرغب في المغادرة، ولكن في النهاية بقيت مع ليستر” .

واختتم “لا أريد الحديث الآن عن مستقبلي، وسواء ما إذا كنت سأرحل أم سأبقى، أريد فقط خوض المباريات الأخيرة هذا الموسم، ثم سنرى بعد ذلك ما يمكن أن يحدث لي”.

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