سبيشيال وان يريد الإبقاء على الشجرة في أولد ترافورد…

أعرب مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو عن رغبته ببقاء لاعب الوسط البلجيكي الدولي مروان فلايني في صفوف الفريق الموسم المقبل، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الكلمة الأخيرة تعود للاعب بشأن الموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي في جوان المقبل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة برايتون في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، ان فلايني “يدرك بأنني أريد بقاءه، والنادي يرغب بذلك، لقد تقدمنا له بعرض ويتعين عليه القبول به او رفضه”.

أضاف “انا لا زلت ايجابيا. هو (لاعب) مهم. هو لاعب أحبه (…) لكن وضعه مختلف عن لاعبين آخرين يحظون بعقد أطول. نستطيع التحكم بمصير الاخرين، لكن في ما يتعلق بمروان، فهو يملك مستقبله بيديه”.

وتابع “هو يحب التواجد هنا، ويحب الشعور بثقة المدرب به، واعتقد ان ثمة فرصة جيدة لكي يبقى. لكن اذا اراد الرحيل فليكن كذلك”.

وحتى الان رفض فلايني عرض تجديد العقد المقدم اليه من قبل النادي لا بل انتقد مجلس الادارة لانه لم يبادر الى تجديد عقده الموسم الماضي.