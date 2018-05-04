شباب قسنطينة يهزم شبيبة القبائل و يقترب من اللقب.. والحراش إلى الدرجة الثانية

تفوق شباب بلوزداد على بارادو، بنتيجة 2-1، في ملعب 20 أوت، ضمن الجولة 28 من دوري المحترفين، اليوم الجمعة.

وافتتح سيد علي لكروم النتيجة لشباب بلوزداد، في الدقيقة 12، ثم أضاف فوزي بورنان الهدف الثاني، بركلة جزاء في الدقيقة 81، لكن بارادو قلص الفارق بواسطة يزيد ياحي، في الدقيقة 84.

وأصبح في رصيد شباب بلوزداد 35 نقطة، في المركز العاشر، بينما يحتل بارادو المرتبة الثامنة، برصيد 38 نقطة.

ومن جهته، أطاح شباب قسنطينة بشبيبة القبائل، بنتيجة 2-1، على ملعب الشهيد محمد حملاوي.

وتقدم شباب قسنطينة بهدف سجله سيد علي العمري، في الدقيقة 39، ثم عادل نسيم يطو لصالح شبيبة القبائل في الدقيقة 41.

وفي المرحلة الثانية، تمكن شباب قسنطينة من إضافة الهدف الثاني، عن طريق محمد الأمين عبيد في الدقيقة 67.

وبقي شباب قسنطينة في الصدارة الدوري وعلي بعد خطوة من اللقب برصيد 53 نقطة، أما شبيبة القبائل فيتواجد في المركز 11، برصيد 33 نقطة.

وفي لقاء آخر، انهزم اتحاد الحراش أمام شبيبة الساورة، بنتيجة 3-2، بملعب أول نوفمبر.

وسجل شبيبة الساورة هدفه الأول، في الدقيقة 18، ثم ضاعف مصطفى جاليت النتيجة، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وقلص اتحاد الحراش النتيجة بواسطة كمال بلعربي، في الدقيقة 32، وبعدها عادل شكيب أرسلان في الدقيقة 71، غير أن شبيبة الساورة أضاف الهدف الثالث، من ركلة جزاء سجلها عبد الرحمن بورديم، في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، نزل اتحاد الحراش رسميا إلى الدرجة الثانية، حيث تجمد رصيده عند 25 نقطة، فيما صعد شبيبة الساورة إلى المركز الثاني، برصيد 48 نقطة.

وقهر اتحاد بسكرة ضيفه دفاع تاجنانت، برباعية نظيفة، بملعب العالية.

وسجل اتحاد بسكرة هدفه الأول، عن طريق دادي الحسين مواقي، في الدقيقة 14، ثم أضاف ياسر برباش الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي المرحلة الثانية، سجل اتحاد بسكرة الهدف الثالث، عن طريق كانغو رونيل بيلموند، في الدقيقة 74، ثم أحرز مليك توري الهدف الرابع في الدقيقة 93.

ويتواجد اتحاد بسكرة في المرتبة 14، برصيد 30 نقطة، بينما يملك دفاع تاجنانت 31 نقطة، في المركز 13.

وفاز أولمبي المدية على اتحاد البليدة، بنتيجة 2-1، بملعب الشهيد إمام إلياس.

وسجل اتحاد البليدة الهدف الأول، بفضل اللاعب، نور الإيمان، في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، عادل عبد الحفيظ عبد الحق للأولمبي، في الدقيقة 76، ثم سجل مرتاني الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة أصبح في رصيد أولمبي المدية، 33 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد البليدة عند النقطة 20، في المركز الأخير.