ظهير جديد على مائدة تعاقدات ريال مدريد

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني وضعية البرتغالي جواو كانسيلو ظهير نادي إنتر ميلان الإيطالي والمعار له من نادي فالنسيا الإسباني تمهيداً لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

ويستهدف النادي الملكي التعاقد مع ظهير أيمن لكي يكون بديلاً لداني كارفخال الذي عندما يتعرض للإصابة يعاني ريال مدريد من غيابه.

ويملك نادي إنتر ميلان الإيطالي خيار شراء اللاعب نهائياً من نادي فالنسيا حتى 30 ماي الجاري وفي حالة عدم تفعيله سيكون اللاعب متاحاً للتعاقد مع أي فريق يرغب في ضمه.

هذا وتبلغ قيمة بند شراء إنتر ميلان للاعب 35 مليون يورو في حين أن أندية ريال مدريد الإسباني وجوفنتوس الإيطالي بالإضافة لأندية انجليزية تستهدف ضم الظهير المميز.

وأشارت الصحف بأن فالنسيا إستبعد الموافقة على رحيل اللاعب الموسم المقبل في حالة عدم تفعيل الإنتر بند الشراء ولكن إدارة الخفافيش قد تعدل عن قرارها في حالة الحصول على عرض مقداره 50 مليون يورو.

كما أكدت الصحف بأن فالنسيا يرغب في شراء اللاعب الفرنسي جيوفري كوندوغبيا لاعب وسط إنتر ميلان في الصيف المقبل بصورة نهائية عقب إنتهاء فترة إعارته مع الخفافيش بنهاية الموسم الجاري.

وتستهدف إدارة الخفافيش رغبة الإنتر في الإحتفاظ بكانسيلو من أجل ضم كوندوغبيا بشكل نهائي وبمقابل مادي مقداره 25 مليون يورو حيث من المقرر أن ينضم اللاعب للخفافيش مقابل 25 مليون يورو ولمدة أربع مواسم عقب تألقه رفقة الفريق الموسم الجاري.