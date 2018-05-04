كونتي منزعج من أسئلة الصحفيين المتكررة

رفض أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، التعليق على مستقبله مع البلوز، والمدرب المقبل لمنتخب إيطاليا.

ويقال إن كونتي، هو الخيار الأول، ليحل بدلا من ماوريسيو ساري في نابولي، علما بأن ساري نفسه، مرشح لخلافة كونتي في ستامفورد بريدج، بينما روبرتو مانشيني، يتردد حاليا أنه في صدارة المرشحين لتولي تدريب إيطاليا.

وفي هذا الصدد، قال كونتي في تصريحات، أبرزها موقع فوتبول إيطاليا “أنتم تسألوني عن هذا الأمر، منذ المباراة الأولى من الموسم ضد بيرنلي”.

وأضاف “من الغريب أن يكون لديكم نفس السؤال في كل مؤتمر صحفي، والرد هو نفسه، لدي عقد مع تشيلسي، وأقوم بعملي كل يوم، وهذا هو جوابي”.

وعن مدرب إيطاليا القادم، أوضح “هذه شائعة أخرى، في الأسبوع الماضي، كانت هذه الشائعة عن كارلو أنشيلوتي، هذا الأسبوع مانشيني، هذه فترة بها الكثير من الشائعات”.

وقال كونتي، إن الفوز على ليفربول، الأحد المقبل، سيكون الطريقة المثلى أمام فريقه، للحفاظ على فرصة أخيرة في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري.

ونوه كونتي “ربما تكون هذه فرصة سانحة أمامنا، ولكن كما سبق أن قلت مرارا وتكررا، إذا كان الفريق يرغب في إنعاش آماله، يجب عليه تحقيق الفوز”.

وأضاف “علينا توخي الحذر والتركيز جيدا. أظهرت مباراة ذهاب نصف نهائي التشامبيونزليغ بين ليفربول وروما، أن أي مساحة تترك للاعبي الريدز، خلف خط الدفاع، تشكل خطورة”.

وتابع “ليفربول لديه 3 لاعبين مميزين، وهم ساديو ماني وروبرتو فرمينو ومحمد صلاح، ويتمتعون جميعا بالقدرة على استغلال المساحات، لذلك علينا الاستعداد جيدا”.