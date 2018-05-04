مانشستر يونايتد في طريقه لخطف نيمار من ريال مدريد

يُعتبر اللاعب نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الهدف الأول لنادي ريال مدريد الإسباني من أجل تدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ويتواجد اللاعب الدولي البرازيلي ضمن خطط النادي الملكي منذ عام 2013 قبل انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني والذي رحل عنه في الصيف الماضي إلى ملعب حديقة الأمراء مقابل 222 مليون يورو.

وخرج نيمار من برشلونة من أجل الهروب من ظل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه بعد موسم واحد فقط مع أثرياء العاصمة الفرنسية باريس قرر نجم السيليساو الرحيل عن الدوري الفرنسي للبحث عن المجد الشخصي وتحقيق الكرة الذهبية.

في حين يرغب فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الفرنسية مدريد في التعاقد مع نيمار ليكون الخليفة المستقبلي للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأبيض والذي وصل إلى الثالثة والثلاثين من عُمره.

لكن ريال مدريد لن يكون وحيداً في صراع التعاقد مع اللاعب صاحب الـ26 عاماً، ويبدو أنه لن ينجح أيضاً في الفوز بهذا الصراع، حيث يبدو أن نيمار يُفضِّل هذا الخيار الجديد على حساب ريال مدريد.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب بقوة في التعاقد مع نيمار من أجل خلافة ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال اللذان يفكران في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وذكرت تلك التقارير أن نيمار نفسه يرغب في العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الشياطين الحُمر، وهو ما قد يحسم الصفقة لصالح مانشستر يونايتد الساعي لتدعيم صفوفه بلاعبين كبار في الميركاتو الصيفي المقبل.