ممر شرفي لفينغر في وداع ملعب الإمارات

سينفذ كل من آرسنال وبيرنلي، بعد غد الأحد، ممرا شرفيا لآرسين فينغر، قبل آخر مباراة يديرها المدرب الفرنسي بملعب الإمارات.

كما سيوزع الغانرز قمصان الفريق، بلونيها الأبيض والأحمر المميزين، وعليها عبارة “شكرا آرسين”، قبيل انطلاق اللقاء.

ودُعي لهذه المناسبة عدد من اللاعبين، الذين ارتدوا قميص آرسنال في أكثر من 100 مباراة، كي يشاركوا في طواف شرفي بأرجاء الملعب.

بينما يعتزم الجمهور تخصيص مزيد من التكريم للفرنسي، مثل إطلاق اسمه على أحد مدرجات الملعب، أو وضع تمثال له على غرار تيري هنري، وهربرت تشابمان، وتوني آدامز، خارج ملعب الإمارات، رغم عدم وجود شيء رسمي بعد.

ويخوض الفريق اللندني هذه المباراة، وعينه على الفوز من أجل ضمان المركز السادس، المؤهل للدوري الأوروبي عبر الملحق، الذي سيجرى في جويلية المقبل.