موقف إنييستا من الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف آندريس إنييستا، قائد برشلونة، من المشاركة في “كلاسيكو الأرض” أمام ريال مدريد، يوم الأحد المقبل بملعب “كامب نو”.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إنييستا سوف يشارك في لقاء ريال مدريد، لكن لم يتم حسم موقفه من اللعب من البداية أو الجلوس على الدكة مثلما حدث أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري، حيث لعب لدقائق في الشوط الثاني بسبب معاناته من بعض المشاكل العضلية.

وأوضحت أن إنييستا يرغب في المشاركة في المباريات الـ 4 المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني، قبل الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وأكدت أن إنييستا سوف يخوض مباراتين على ملعب كامب نو ضد فياريال 9 من الشهر الجاري، والمؤجلة بسبب نهائي كأس ملك إسبانيا، وأمام ريال سوسييداد في 20 من الشهر ذاته، والتي سوف يتسلم فيها البارسا كأس الدوري.

وكان إنييستا أعلن رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم الجاري، وتشير تقارير إلى أنه سينتقل للدوري الصيني.