نجم باريس سان جيرمان يخضع لعملية جراحية…

خضع الايطالي ماركو فيراتي لاعب نادي باريس سان جيرمان المتوج حديثا بطلا للدوري الفرنسي، “لعملية جراحية في باريس في أوتار عضلات فخذه” بحسب ما أعلن النادي الخميس، موضحا انه يرغب في تحضيره بأفضل طريقة ممكنة للموسم المقبل.

وأكد النادي الباريسي أن العملية الجراحية تمت “بشكل مثالي”، وانه “تم تحديد التاريخ للسماح لماركو فيراتي بخوض الموسم الجديد 2018-2019 بأفضل الظروف الممكنة”.



وأكد المدرب الاسباني أوناي أيمري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراة لفريقه أمام اميان في افتتاح المرحلة 36 من الدوري الفرنسي أن “فيراتي ما زال يعاني في منطقة العانة”.

وغاب الايطالي، إبن الـ 25 عاما، عن مباريات فريقه في أفريل بسبب الاصابة. ولن تؤثر الجراحة على ما تبقى من موسمه، اذ ان فريقه ضمن لقب الدوري وكأس الرابطة وينتظره نهائي الكأس المحلية، بينما يغيب منتخب بلاده عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وانضم فيراتي الى نادي العاصمة في 2012 قادما من بيسكارا الايطالي.