هل يرحل راشفورد عن ملعب أولد ترافورد…

تدور الكثير من الشكوك حول اللاعب ماركوس راشفورد جناح ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومستقبله على ملعب اولد ترافورد، حيث ارتبط بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وتم تصعيد اللاعب الدولي الإنجليزي للعب في الفريق الأول في عام 2015 وشارك منذ ذلك الحين في 119 مباراة مع الفريق الأحمر سجل خلالها 31 هدفاً، وأصبح لاعباً رئيسياً ليونايتد ومنتخب إنجلترا أيضاً.

وعلى الرغم من مشاركته فيما يقرب من 50 مباراة مع مانشستر في جميع المسابقات هذا الموسم، إلَّا أن النجم الموهوب ليس راضياً عن قلة مشاركاته في المباراة كلاعب أساسي، وهو ما جعله يفكر في مستقبله مع النادي.

راشفورد أصبح لاعباً بديلاً بعد التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الصيف الماضي، لكن حتى دوره كبديل تقلَّص بقوة بعد التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز في الشتاء.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لفتح باب المفاوضات مع راشفورد من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد يُبقيه في النادي لسنوات عديدة لمنعه من الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وألمحت تلك التقارير إلى أن أندية تشيلسي الإنجليزي، برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ترغب بقوة في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ20 عاماً في حالة رحيله عن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الصيف.

يُذكر أن إدارة يونايتد يتضغط بقوة من أجل الحصول على توقيع راشفورد على عقد جديد، لكن في حالة وجوب بيعه لن يقبل النادي بأقل من 100 مليون جنيه استرليني للسماح له بالخروج.