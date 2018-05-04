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مواجهة كييف تتحول لمواجهة الانتقام

4 مايو 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 61 زيارة

يستهدف ريال مدريد كسر العقدة الإنجليزية في مواجهات نهائي دوري الأبطال الأوروبي والانتقام بصفة خاصة من ليفربول في لقاء كييف في أوكرانيا في الـ26 من ماي المقبل.

ويلعب ريال مدريد أمام فريق يورغن كلوب من أجل تحقيق اللقب الـ13 في تاريخ دوري الأبطال والانتقام من الخسارة في نهائي الأبطال أمام نفس الفريق بهدف نظيف عام 1981.

ريال مدريد يرغب كذلك في الثأر من خسارته أمام ليفربول ذهابا وإيابا في دوري الأبطال الأوروبي عام 2007 حيث فاز الريدز برباعية نظيفة في أنفيلد وبهدف نظيف في ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

من جانبه يستهدف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو التفوق على المصري الشاب محمد صلاح في سباق تحقيق جائزة الكرة الذهبية لعام 2018.

يُذكر أن الخسارة الوحيدة لريال مدريد في دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم كانت في مواجهة توتنهام على ملعب ويمبلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور المجموعات من المسابقة.

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