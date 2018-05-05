ارسنال وتشيلسي يدخلان الصراع حول المدرب البرتغالي الراغب بالرحيل

وضع ناديا ارسنال وتشيلسي الإنكليزيين نصب أعينهما نحو مدرب فريق موناكو الفرنسي، ليوناردو يارديم، للتعاقد معه عقب نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويهدف أرسنال لإيجاد البديل الأنسب لخلافة المدرب الأسطوري للفريق، أرسين فينغر، والذي أعلن عن رحيله بعد 22 عامًا قضاها بين جنبات النادي.

فيما تسعى إدارة تشيلسي للتعاقد مع مدرب يستطيع النهوض بالنادي مجدداً بعد موسم خائب للآمال بالنسبة لجماهير البلوز، حيث ظهر الشرخ في العلاقة بين الرئيس رومان أبراموفيتش والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

عقد يارديم ينتهي مع فريق الإمارة الفرنسي صيف 2020، ويبدو أن إدارة الفريق متمسكة بالمدرب البرتغالي حتى نهاية عقده بعد النتائج الرائعة التي حققها وآخرها كان لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وتؤكد التقارير أن كلاً من ارسنال وتشيلسي لديهما الاستعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد يارديم والبالغ 6.6 مليون يورو، وعدم الانتظار لموسمين حتى نهاية عقده.