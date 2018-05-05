بن ناصر: “اللعب للخضر الخيار الأنسب لي وأهدف لأكون أحسن لاعب جزائري مستقبلا”

أدلى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بتصريحات مطولة لراديو “لايدي” الإيطالي المحلي تكلم فيها بإسهاب عن موسمه الحالي والذي انتهى بتحقيق الصعود، بن ناصر تكلم أيضا عن مستواه وعن المنتخب الوطني، حيث كشف بداية عن اختياره للجزائر عوض انتظار دعوة المنتخب الفرنسي، وفي هذا الشأن قال: “أنا سعيد بأنني مثلت الجزائر وهو الخيار الأنسب بالنسبة لي”.

“علي مضاعفة العمل لأكون أحسن لاعب جزائري”

بن ناصر سئل بعد ذلك عن طموحاته وهل يهدف ليكون النجم الأول للمنتخب الجزائري، اليافع الجزائري وبكل تواضع قال إن الأمر صعب حاليا لكنه لم يخف طموحه لبلوغ ذلك حين قال:” أن أكون أحسن لاعبي الجزائر هذا الأمر صعب في الوقت الحالي، لكن مع العمل ربما سأكون كذلك في الموسم المقبل “.

“علاقتي كانت ممتازة مع فينغر وكشاف آرسنال نصحني باللعب لإيمبولي”

بعد ذلك انتقل بن ناصر للحديث عن تجاربه، فرغم صغر سنه إلا أنه لعب في ثلاثة دوريات هي الفرنسي، الإنجليزي وأيضا الإيطالي وقال: “الأمر كان مختلفا في إنجلترا لقد كان صعبا وكانت التدريبات جد قاسية، لكنها كانت مميزة مع المدرب أرسن فينغر الذي كان ينصحني كثيرا والأهم أنه كان قريبا مني، أحد كشافة آرسنال من نصحني بالانتقال لإيمبولي لأنه يناسبني وهو ما حدث، الدرجة الأولى الإيطالية مختلف تماما، علينا العمل وأكثر وسنرى ما سيحدث”.

“أنا سعيد في إيمبولي وسعيد بثقة الجميع”

في الأخير ألمح بن ناصر إلى إمكانية بقائه، حيث تكلم عن الدرجة الأولى الإيطالية كما تكلم عن سعادته في فريقه الحالي وأنهى تصريحاته بالقول: “أنا بخير في إيمبولي راض عن الأدوار التي أقوم بها أنا سعيد للثقة والحرية التي منحني إياها المدرب، حققنا هدف الأنصار وأنا سعيد جدا أيضا بذلك: “بن ناصر تكلم أيضا عن هدفه الرائع ضد تشيتاديلا وقال أنه كان أمرا مميزا في لحظة مميزة.

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