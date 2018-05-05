بينيتاز يبعث الأمل في نفس سليماني ويلمح لإمكانية بقائه

نشط مدرب نيوكاسل رافيال بينيتاز ندوة صحفية يوم أمس للحديث عن لقاء فريقه ضد واتفورد اليوم السبت برسم الجولة الـ37 للبرميرليغ، التقني الإسباني لم يستطع تجنب الحديث عن عقوبة سليماني، ولكن وبصورة مفاجئة تكلم بإيجابية عن اللاعب حتى أنه ألمح لبقائه حين قال: “لقد تكلمت مع سليماني وسأتكلم معه مجددا الأسبوع المقبل، اللاعب يرغب في البقاء وسنرى ” ورغم هذا التصريح إلا أن الإعلام الإنجليزي مازال يؤكد رحيل سليماني عن نيوكاسل، وعدم رغبة الإدارة بضمه بشكل نهائي وهذا بسبب تصرفه العنيف ضد لاعب واست بروميتش غريغ داوسن.

رافيال بينيتاز: “سليماني لن يعود لليستر وسينهي الموسم معنا”

مدرب نيوكاسل أجاب أيضا عن التقارير الكثيرة التي تكلمت عن عودة سليماني إلى ناديه الأصلي ليستر سيتي مع بداية الأسبوع المقبل وكشف أن اللاعب سيبقى في نيوكاسل حتى نهاية عقده وسيبقى يتدرب مع الفريق بشكل طبيعي، التقني الإسباني أراد بذلك حماية اللاعب ففي حال إعادته في هذا الوقت ستكون ضربة قاسمة له، لأنه لا يجد راحته في ليستر كما أنه لن يستطيع اللعب والتدرب مع المجموعة بما أنه لا يدخل ضمن خطط المدرب كلود بويال.

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