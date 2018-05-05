حرب مُنتظرة بين رئيس سانتوس وإدارة برشلونة

يبذل مسئولو نادي برشلونة الإسباني مساعٍ حثيثة من أجل التعاقد مع الموهبة القادمة في الكرة البرازيلية، لاعب سانتوس الشاب رودريغو سيلفا دي غوز.

المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا، أضحى بين ليلة وضحاها محور الحديث في وسائل الإعلام البرازيلية بعدما سرّبت صحيفة “سبورت” المحسوبة على برشلونة، خبر الاتصال بين النادي واللاعب.

رودريغو والذي سيكمل عامه الثامن عشر شهر جانفي القادم، يتشابه أسلوبه في اللعب مع نجم باريس سان جيرمان المتوهج نيمار دا سيلفا، لدرجة إطلاق الصحافة لقب “نيمار الجديد” على اللاعب، وما يزيد اللقب قوة هو أن الإثنين تخرّجا من أكاديمية سانتوس، يحتفلا بنفس الطريقة، وينشطا بالمركز ذاته، الجناح الأيسر.

ولأن العقد الاحترافي لا يُبرم لأقل من 18 عامًا، فإن برشلونة يرنو بنظره لإتمام الصفقة خلال انتقالات الشتاء بالموسم القادم حتى يتسنى للاعب إتمام العمر القانوني، ومن المُرجح أن تتم عبر دفع الشرط الجزائي في ظل تمسك رئيس النادي خوسيه كارلوس بيريز باللاعب.

إدارة فريق سانتوس كانت قد جددت عقد اللاعب حتى العام 2022، وبشرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، وصعّدت به من فريق الشباب للفريق الأول في شهر نوفمبر من العام المُنجلي، حيث سجل هدفين خلال 7 لقاءات خاضها منذ تصعيده.



ومن الواضح إن إدارة سانتوس ستصعب الأمور على البلاوغرانا في سبيل نيّل اللاعب، وهو ما ظهرت آثاره على الرئيس بيريز خلال تقديم أحد الرُعاة الجُدد للنادي، بعدما تطرق للحديث حول رودريغو خلال الحفل، ما يؤكد أن الأمر يشغل باله بشكل كبير. .

“سانتوس يتعامل مع كل هذا بشكل طبيعي، النجوم مثل هذا، الصبي يبلغ 17 عامًا ولا يُمكن بيعه، نحن سُعداء للغاية كونه يلعب لنا، ومن المستحيل أن نغلق عملية البيع هذا العام، العام القادم كذلك لا أرى احتمالية حدوث صفقة”، كانت هذه كلمات بيريز حول اتصالات برشلونة برودريغو.

اللاعب ووالده كانا قد قاما بزيارة لمدينة برشلونة خلال الأيام المُنصرمة، وهو ما أكده الرئيس وقال أنه أمر طبيعي، لكنه في الوقت ذاته سيقف بالمرصاد لكل محاولات برشلونة، على الأقل في الوقت الحالي.

“هناك اهتمام ومتابعة -من قِبل برشلونة-، وهذا يجعلنا سُعداء لأن الصبي يُبلي حسنًا، في المستقبل ستكون مشيئة الله، نحن لا نستطيع التنبؤ بما سيحدث، لم نقم بأي مفاوضات مع أي جهة، لأننا نريد أن يبقى معنا لفترة طويلة، يجب أن يبقى كي ينضج”.

سانتوس كان قد قام ببيع نيمار صيف 2013 إلى برشلونة بمبلغ كبير وقتئذ بلغ 88 مليون يورو، وفي صفقة شابها الكثير من الجدل والمخالفات القانونية، قبل أن يرحل اللاعب لباريس سان جيرمان بصفقة غدت الأكبر في تاريخ كرة القدم (225 مليون يورو).