خطة طوارىء ألمانية لنوير من أجل اللحاق بكأس العالم

لوف مدرب المانشافت يأمل في استعادة حارسه الأساسي قبل المعترك العالمي…

يقف الجميع داخل منتخب ألمانيا على قدم وساق من أجل وضع خطة طارئة للحارس مانويل نوير حارس المرمى الأول بالماكينات من أجل اللحاق ببطولة كأس العالم القادمة في روسيا.

صحيفة “تي زد” الألمانية تقول أن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب المانشافت يرغب بقوة في استعادة حارس نادي بايرن ميونيخ الألماني للتواجد ضمن قائمة فريقه المشاركة في المونديال.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن نوير يغيب عن المشاركة في المباريات منذ شهر سبتمبر الماضي عندما قام بكسر كاحله للمرة الثالثة في عام 2017، ودارت الكثير من الشكوك حول طريقة العلاج التي تسببت في تأخره كل تلك الفترة عن العودة للمشاركة في المباريات.



ومن المُنتظر أن يبدأ المعسكر التدريبي لمنتخب ألمانيا قبل المونديال في 23 من شهر ماي الجاري قبل السفر إلى روسيا من أجل خوض معركة الحفاظ على لقب المونديال الذي نجحوا في الفوز به في البرازيل 2014.

لذلك يضع لوف قائمة من الحراس الذين ينوي ضمهم إلى المعسكر التدريبي تحسباً لغياب نوير عن البطولة، وهم مارك أندري تير شتيغن حارس برشلونة، بيرند لينو “نوير الجديد” حارس باير ليفركوزن وكيفين تراب حارس باريس سان جيرمان.

وكان من المقرر أن يعود نوير إلى التدريب على العشب مع بايرن ميونيخ اليوم السبت، لكن ذلك لم يحدث وسيستمر غيابه عن الفريق في مواجهة البافاري أمام نادي كولن في البوندسليغا.

بينما تأمل جماهير البايرن في رؤية الحارس صاحب الـ32 عاماً مع الفريق هذا الموسم، وقد يكون ذلك في مواجهة شتوتغارت في البوندسليغا أو حتى في نهائي الكأس ضد آينتراخت فرانكفورت يوم 19 ماي.