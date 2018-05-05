دوخة “أستحق مكانة مع الخضر ومستغرب من تهميش ماجر “

أدلى الحارس الجزائري وحارس نادي أحد السعودي عز الدين دوخة بتصريحات لصحيفة سبق السعودية تكلم فيها عن موسمه الحالي، دوخة تكلم في جزء من تصريحه عن المنتخب الوطني وهل يستحق مكانا، وهنا كشف أنه ستحق مكانا في وأضاف: “في الحقيقة أنا مستغرب من هذا القرار، حيث أنني في السعودية رشحت لأكون ضمن قائمة أفضل حراس الموسم الكروي، أما في بلدي فلم آخذ الفرصة بعد مع تشكيلة المدرب رابح ماجر “.

دوخة يؤكد وصول عروض رسمية لكنه ينفي البت فيها

عقب نهاية مباراة فريقه أحد بنادي الطائي تكلم فيها عن صحة التقارير التي تتكلم عن رحيله صوب نادي النصر، دوخة قال إنه تلقى عروضا للرحيل عن أُحد من بعض الفرق الكبيرة في السعودية بعد مرور خمس جولات فقط من انطلاق الموسم رافضا الكشف عن هويتها ولو أن كثير من التقارير حصرت العرض الأهم بعرض نادي النصر .

دوخة “ليس لدي مانع من البقاء في أحد الموسم المقبل”

رغم أنه أكد على وصول عروض كثيرة من عدة أندية كبيرة في الدوري السعودي إلا أن دوخة فاجأ الجميع حين فتح الباب أمام ناديه الحالي، الدولي الجزائري قال أنه لا يعارض البقاء وأضاف “ليس لدي أي مشكلة في البقاء مع الفريق في الفترة المقبلة، سأعقد جلسة يوم الأحد القادم مع المسؤولين وسأدرس معهم مستقبلي وبعدها سنرى” في باقي تصريحاته تكلم دوخة عن ضمان البقاء الذي تحقق بصعوبة شاقة ووجه الشكر لجماهير النادي على دعم ومؤازرة اللاعبين في مباراة السد ضد نادي الطائي .