رباعي جزائري ضمن المرشحين لتشكيلة الموسم في الليغ 2

ستكون الجزائر ممثلة وبقوة في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية للدوري الفرنسي الدرجة الثانية، حيث أفرج الموقع الرسمي لليغ 2 عن قائمة من اللاعبين وطالب الأنصار باختيار لاعب في كل مركز، الجزائر ستكون ممثلة في ثلاثة مراكز في الوسط الدفاعي بلاعب باريس أف سي رضوان كروش ووسط الميدان الهجومي بالدوليين زين الدين فرحات والسعيد بن رحمة أما في خط الهجوم فستكون ممثلة برياض نوري صاحب الـ13 هدفا هذا الموسم، حظوظ كل من بن رحمة ونوري تبدو ضئيلة في دخول التشكيلة على عكس رضوان كروش وخاصة زين الدين فرحات الذين تألقا بقوة هذا الموسم في مركزيهما.

عوّار مرشح للتشكيلة المثالية في الدرجة الأولى

إذا كان التمثيل الجزائري قوي في الليغ 2 فإنه شحيح في الليغ 1، حيث سيكون الفرانكو جزائري عوّار حسام المرشح الوحيد الذي قد يمثل الجزائر في التشكيلة حتى أن مستواه ربما لن يسمح له بالدخول في التشكيلة النهائية، لاعبو الخضر في الليغ 1 قدموا مستويات جد متواضعة هذا الموسم ومع رحيل بودبوز وماندي الذين كان يتم ترشيحهما في كل مرة (لكن من دون الدخول في التشكيلة النهائية ) بات التمثيل الجزائري ضعيف، فبن زية، غزال، عبيد وغيرهم لن يرتقوا للمستوى الذي يخول لهم الدخول في تشكيلة الموسم أو على الأقل الترشح لها.

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