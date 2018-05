Real Madrid's French coach Zinedine Zidane reacts during the UEFA Champions League semi-final first-leg football match FC Bayern Munich v Real Madrid CF in Munich in southern Germany on April 25, 2018. / AFP / Christof STACHE

زيدان : ما تقولونه مجرد كذبة شاركها Facebook

LinkedIn زيدان: لست من رفض القيام بممر شرفي أكد المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” جاهزية الفريق الأبيض الإسباني لمواجهة مساء الأحد في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني أمام برشلونة على ملعب كامب نو. وقال زيدان بطل دوري الأبطال الأوروبي في آخر موسمين: “الفريق في حالة جيدة، مستعدون للكلاسيكو وحصلنا على راحة عقب لقاء بايرن ميونيخ”. وتابع:” ممر شرفي لانييستا؟ أنا معجب جدا بهذا اللاعب، هو لاعب مختلف عن الآخرين والكل يعلم من هو، أتمنى له حظاً طيباً في المستقبل”. وأضاف: ” طريقة اللعب؟ سوف ترون الطريقة التي سنلعب بها في اللقاء، جدول الترتيب لن يغير شيء وسنحاول اللعب بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية”. وعن إذا كان ريال مدريد يستحق الوصول للنهائي قال المدرب الفرنسي: ” نستحق الوصول للنهائي بسبب الأداء الذي قدمناه طيلة الموسم ولن نلتفت لما يقال عن التحكيم، قاتلنا وركضنا في الملعب ضد باريس سان جيرمان ثم يوفنتوس ثم بايرن ميونيخ، من المجحف ما يقال عن نيلنا مساعدات من قبل الحكام”. وصرح زيدان عن تأثير الكلاسيكو على مواجهة ليفربول في كييف: ” لا أشعر بالخوف من اشراك جميع اللاعبين في الكلاسيكو ولا أفكر في إصابة أي أحد ، من ليس مستعد من الناحية البدنية والفنية لن يشارك”. وعن مطالبة ألبا لريال مدريد القيام بممر شرفي في الكلاسيكو: ” برشلونة لم يقم بعمل ممر شرفي لنا عقب كأس العالم للأندية، لأنه حسب قولهم لم يشاركوا في البطولة، هذه كذبة لأنه يجب عليك أن تفوز بدوري الأبطال لتلعب هذه البطولة”. وأكمل: ” لست الشخص الذي قرر عدم القيام بممر شرفي، هم من فعلوا ذلك بعد فوزنا بكأس العالم للأندية، ليس ريال مدريد من كسر تقليد الممر الشرفي بل من قام بذلك”. وختم: “أحترم برشلونة، أقدم لهم التهنئة على الألقاب التي حققوها ولكن لن نقوم بالممر الشرفي وهذا قراري، لن نقوم بشيء لم تقوموا به أنتم”. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

