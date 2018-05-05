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ساديو ماني: لا نخشى ريال مدريد

5 مايو 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 15 زيارة

تجنب ليفربول الانكليزي عودة روما الايطالي ولحق بريال مدريد الاسباني الى المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه رغم خسارته 2-4 الاربعاء في اياب نصف النهائي وذلك لفوزه ذهابا 5-2.

وتحدث النجم السنغالي ساديو ماني بخصوص المباراة النهائية أمام ريال مدريد، حيث أشار أنه شعور مختلف لدى الجميع أن يستعدوا لنهائي دوري الأبطال مضيفًا أن المعنويات لدى الجميع في ليفربول مرتفعة جدا،

وهناك ثقة كبيرة في القدرة على حسم اللقب في كييف.

وتحدث ماني عن الخصم ريال مدريد مشيرًا إلى أنه يكن له الكثير من الاحترام ولكنه لا يخشاه مثلما لا يخشى أي خصم آخر، وأضاف أن هذا الشعور مشترك بينه وبين جميع زملائه في ليفربول والمدرب يورغن كلوب الذي يشاركهم نفس الشعور.

يذكر أن ساديو ماني يعد ثالث هدافي فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أورويا للموسم الحالي بعد كل من الفرعون المصري محمد صلاح والدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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