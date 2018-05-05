سواريز يعلن عن انتقال غريزمان لبرشلونة!

تحدث مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لويس سواريز، إلى إذاعة راديو رينكون في حديث مطول تطرق من خلاله لإلقاء الضوء حول بعض الأمور، من أهمها الترحيب بنجم أتليتكو مدريد، أنطوان غريزمان، للقدوم إلى الفريق الكاتالوني.

“إنه لمن فخر النادي أن يجلب اللاعبين بتلك الجودة، مثل أنطونيو، عثمان ديمبيلي، وفيليب كوتينيو”، هكذا افتتح سواريز حديثه..

وأكمل الدولي الأوروغوياني “إنه لاعب سيأتي بمبلغ ضخم، لعديد من السنوات يلعب في أعلى المستويات، دائمًا يقاتل، إنه يحكم هجوم أتليتكو مدريد، أمر أساسي”.



وأضاف سواريز (31 عام) “إنه لن يأتي ليأخذ مكان أي لاعب، لكن مع الطموح للفوز بالأشياء المهمة، سيكون مُرحبًا به”.

وتسعى إدارة برشلونة للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، من أجل ملأ الفراغ الذي أحدثه رحيل البرازيلي نيمار طليعة هذا الموسم باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعن رحيل نيمار، قال سواريز “إن مغادرته تؤلم، لقد كنا أصدقاء، واتخذ القرار بكل مسئولية، كنا نعلم جميعًا أنه سيتم افتقاده، اعتقد أنه لم يذهب من أجل المال، لقد ذهب لتحقيق الأهداف التي وضعها في باريس”.

سواريز تطرق إلى الحديث عن ليونيل ميسي كذلك “لا أرى نيمار مثل ميسي، لكن إنسانيًا فإن أطفالنا أصدقاء وكذلك زوجاتنا”.

واختتم “من الصعب العثور على صديق في عالم كرة القدم، والأكثر صعوبة أن يكون بنفس المركز بسبب الغرور، ومع ذلك.. مع ليو عشنا ذلك بأمر مختلف، لقد ساعدني للفوز بالحذاء الذهبي والآن سأفعل ما بوسعي لأجله”.