غزال يشفى نهائيا من الإصابة ويستأنف تدريباته

كشف الموقع الرسمي لنادي موناكو أمس الجمعة أن الحصة الصباحية ليوم أمس عرفت تواجد لاعب الخضر رشيد غزال مع المجموعة، رشيد كان قد أصيب قبل أسبوعين وغاب عن آخر ثلاثة لقاءات لفريقه، لكنه تعافى بشكل كامل واستأنف تدريباته بشكل كامل أيضا بعد أن كان قد استأنفها على انفراد في وقت سابق .

مشاركته في لقاء كان ليست أكيدة

استئناف رشيد للتدريبات الجماعية في هذا الوقت جعل الإعلام الفرنسي يتحدث عن إمكانية تواجده في لقاء كان، صحيح أن غزال ليس لاعبا مهما لكن النتائج السيئة التي حققها فريقه في آخر ثلاث جولات وإمكانية تضييع فرصة لعب منافسة دوري الأبطال جعل من عودته حدثا، لكن يبقى الأمر غير أكيد، حيث سيفصل المدرب جارديم في أمر مشاركة الجزائري في الحصة الأخيرة واليت ستقام اليوم السبت .