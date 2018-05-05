فالفيردي يُزيد الغموض حول موقف إنييستا من الكلاسيكو ويقلل من أهمية الممر الشرفي

تحدث ارنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني عن مباراة الكلاسيكو التي ستجمع فريقه مع منافسه وغريمه ريال مدريد ببطولة الليغا على ملعب كامب نو مساء الأحد وأوضح العديد من الأمور التي تخص فريقه.

وكشف فالفيردي عن موقف إنييستا من المشاركة باللقاء بالإضافة عن رأيه برفض ريال مدريد إقامة ممراً شرفياً لفريقه بجانب العديد من الأحداث الأخرى.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وبسؤاله عن دوافع الفريق للمباراة قال: “مباراة الكلاسيكو هي الكلاسيكو دائماً إنها واحدة من أهم مباريات الموسم لحسن الحظ نخوض المباراة ونحن ابطال الليغا ولكن هناك العديد من الحوافز الأخرى وهي تحقيق الفوز إستمرار مسلسل اللاهزيمة إسعاد الأنصار”.

وعن رأيه في قرار زيدان بعدم إقامة ممراً شرفياً لبرشلونة بالمباراة قال: “لقد تحدثنا كثيراً عن الأمر أعتقد أنه لا يحظى بالأهمية الكبرى مقارنةً بحجم المباراة قرار زيدان يبدو جيداً بالنسبة لي لا يهمني على الإطلاق”.

وعن موقف إنييستا من المباراة قال: “أتفهم ما يقوله الناس حول الأمر بسبب أهمية المباراة لكنها ليست الأخيرة بالدوري والحقيقة لا أعلم موقف إنييستا من المشاركة بمباراة الكلاسيكو لا نعرف متي ستكون مباراة الرسام الأخيرة معنا”.

وعن تصريحات زيدان بأن الفوز بدوري الأبطال أسهل من الليغا قال: “هذا يعتمد على ما تفكر به الأندية في البطولة هو ما يخبرك كيف سيبدو الفريق لمدة عام كامل وفي النهاية الأفضل يفوز”.

وتابع: “في دوري ابطال أوروبا الجميع يخوض المباريات من أجل هدف واحد بالإضافة للعديد من العوامل الأخرى فعلى سبيل المثال نحن سنواجه خصماً يجيد إقتناص البطولة ويعرف كيف ينافس جيداً لكن هناك عوامل يجب التحكم بها بالأبطال”.

وعن شعوره لحظة علمه برحيل إنييستا عن برشلونة قال: “لقد أخبرني بقراره قبل شهر أو شهر ونصف من الواضح أنه قام بدراسة كل شيء عندما يأتي الشخص ويخبرك بأنه يريد الرحيل فمن الصعب إقناعه بالعدول عن قراره وإنييستا ليس لاعباً صغيراً”.

وتطرق فالفيردي بالحديث عن موقف إنييستا من المشاركة مرةً أخرى بالمباراة وقال: “نحن نأمل ذلك بالأمس قد شارك اللاعب بجزء من التدريبات واليوم سيفعل كل شيء للمشاركة سأتحدث معه لنرى كيف يشعر إذا كان في حالة جيدة وبضمانات كبيرة سوف يشارك لكنه يعلم تماماً المستوى الذي يجب أن يمتلكه من أجل المشاركة بهذه المباراة”.