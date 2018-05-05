كوتينيو: من المستحيل تعويض إنييستا في برشلونة

وضع فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، حدا للمقارنات التي أجريت في الفترة الأخيرة، مع آندريس إنييستا، حول قدرة اللاعب البرازيلي، على سد فراغ قائد البلوغرانا، بعد رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأجرت صحيفة “سبورت”، مقابلة مع كوتينيو، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، غدا الأحد، أمام ريال مدريد، أوضح من خلالها، صعوبة تعويض الرسام في برشلونة.

وقال كوتينيو “أعوض رحيل إنييستا؟ كل لاعب لديه صفاته الخاصة، ومن المستحيل تعويض إنييستا، هو لاعب فريد من نوعه، لا يوجد سوى إنييستا واحد فقط في العالم”.

وتابع “وصلت إلى برشلونة في جانفي الماضي، وبعد عدة أشهر شعرت بالسعادة، بعد تحقيق لقبي الليغغغا وكأس الملك”.

وأضاف “الثنائية المحلية أعطتني الفرصة للتأقلم أكثر مع أجواء الفريق الكتالوني، ولهذا أشعر بسعادة كبيرة، للمشاركة في حصد اللقبين”.

وأوضح “الثنائية كانت بمثابة فترة تعلم بالنسبة لي، حيث أتدرب مع زملاء كهولاء، هو فخر عظيم لي، أن ألعب لهذا الفريق، سوف أعمل جاهدا، لتعلم المزيد، من أجل تحقيق الفوز”.

وتحدث كوتينيو، صاحب الـ 26 عاما، حول مدى سعادته في برشلونة، قائلا “بكل تأكيد، أنا سعيد هنا، اللعب في برشلونة كان حلمي، أنا أستمتع بوقتي كثيرا”.