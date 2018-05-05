كونتي يسخر من ليفربول “المحظوظ” ويبريء نفسه من قضية صلاح

الدوري أكبر من الأبطال في عقل كونتي..

تحدث مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي، أنطونيو كونتي، إلى وسائل الإعلام قُبيل المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه بليفربول لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويحل الريدز ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي بمعقله ستامفورد بريدج، حيث يهدف كلا الفريقين للفوز والمنافسة على أحد مقاعد الأربعة الكبار والمؤهل بدوره لدوري أبطال أوروبا، ولا يملك تشيلسي سوى الفوز إذا ما أراد التأهل للمسابقة.

تشيلسي يملك في جعبته 66 نقطة من 35 مباراة بالمركز الخامس، فيما جمع ليفربول 71 نقطة من 36 مباراة ويتمركز ثالثًا، وهو ما يجعل المباراة بمثابة نهائي إحدى البطولات الكبرى.

وأثار كونتي ردود الأفعال في الأوساط الصحفية الإنكليزية، بعدما تحدث حول دوري أبطال أوروبا وإشارته ضمنيًا لمرافقة الحظ لليفربول في طريقه للنهائي، بعد تجاوزه عقبة روما بنصف النهائي بمجموع 7-6 للمباراتين.

كما أكد أن الفوز بالدوري أصعب من نيل الأبطال، وهي البطولة التي ظفر بها الموسم الماضي مع تشيلسي..

“في الدوري لديك 38 مباراة لتثبت أنك جدير بالفوز به، لإظهار أنك الأفضل خلال الموسم، في دوري الأبطال عندما تصل لربع النهائي أو نصف النهائي، موقف واحد إيجابي كان أو سلبي بإمكانه تغيير مستقبلك في البطولة”.

وأضاف “لهذا السبب اعتقد أنه كي تفوز بدوري الأبطال يجب أن تكون محظوظًا أكثر، ينبغي أن تكون جيدًا لتستحقها، لكن وجب أن تمتلك الحظ أيضًا”.

وأردف “قرار أحد الحكام قد يقرر مستقبلك بالبطولة، لكن عبر 38 جولة دائمًا الفريق الذي يستحق الفوز، يفوز”.

وأكمل “الحظ مهم دائمًا في كل بطولة، لكن عندما يكون لديك إمكانية لعب 38 مباراة، حينها يمكنك إظهار أنك الأفضل”.

وحول رحيل محمد صلاح إلى روما بعد تعيين كونتي بأربعة أشهر، قال المدرب الإيطالي “هل كانت مسئوليتي؟؟ لالالا لم أتحدث أبدًا حول صلاح لأن الموقف كان واضحًا، واضحًا جدًا جدًا جدًا لم يسألني أحد في تشيلسي حول اللاعب”.

واختتم “لا أريد تحمل مسئولية هذا، إن وضعت هذا أيضًا عليّ فأنا في ورطة، ضعها على عاتق الشخص المسئول”.