محرز: “لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن ومع بداية الميركاتو الصيفي سنرى”

أدلى الدولي الجزائري رياض محرز أمس الجمعة بتصريحات لشبكة سكاي سبور وتصريحات أخرى للموقع الرسمي لناديه ليستر سيتي تكلم فيها عن أمور كثيرة، رياض تكلم بداية عن الموسم الحالي وقال أتنه يتوجب عليهم الفوز بأكبر عدد من اللقاءات من أجل إنهاء الموسم بقوة كما تكلم عن مستواه وخاصة عن إمكانية انتقاله، الدولي الجزائري كشف أنه سحب طلب انتقاله الذي تقدم به سابقا لإدارة ناديه وقال:”‘ في اللحظة التي قدمت فيها طلب الانتقال كنت أملك بالفعل عرضا من نادي مانشستر سيتي، لكن الآن أنا لاعب لليسر سيتي وأنا ملتزم بواجباتي مع فريقي كما أنني سحبت طلب الانتقال ذاك، الآن أنا لا أعرف المستقيل ولا أرغب في التكلم عنه“.

“تركيزي منصب على فريقي وليس لي وقت للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبلي“

في ذات السياق واصل محرز التهرب من كل الأسئلة التي ترتبط بمستقبله، حيث سأله محاوره هل سيكون الموسم الحالي هو الأخير له مع ليستر سيتي أم أنه سيستمر، الدولي الجزائري رفض الإجابة بوضوح وقال:” أرحل أو لا أرحل ؟ لا أريد أن أفكر في الأمر تفكيري منصب فقط على اللقاءات الثلاثة المتبقية للدوري الإنجليزي وبعدها سنفتح الموضوع، سيفتتح وقتها ميركاتو جديد أنا مسترخي ولا أرغب في تشغيل رأسي كثيرا بهذا الموضوع“.

كلود بويال: “ليس لدي تعليق على تصريحات محرز“

مدرب ليستر سيتي كلود بويال طلب منه التعليق على تصريحات لاعبه الجزائري في الندوة الصحفية التي أقامها يوم أمس، التقني الفرنسي رفض أن يربط بين سحب رياض لطلب رحيله مع بقائه الموسم المقبل وقال:” ليس لدي أي تعليق على ما قاله محرز كما أنه أصلا لم يكن ضمن قائمة المعروضين للبيع، أعتقد أن الوقت غير مناسب تماما للحديث عن الموضوع يجب أن نركز على اللقاءات التي تنظرنا وفقط“.

سحب طلب الانتقال لا يعني بقاء محرز وإن توجب الأمر سيقدم طلبا آخر

كثير من التقارير الإنجليزية والمحلية ركزت في عناوينها على سحب محرز للطلب انتقاله وربطت بين ذلك وبقائه لموسم آخر، الأمور لا يمكن أن تقاس هكذا لأن تقديم طلب بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية لم يعد له ما يبرره ومن الطبيعي سحبه، أما عن بقاء رياض فهو أمر مستحيل على الأقل رغبة منه لأنه أكد مرارا وتكرار أنه يرغب في الرحيل وإن اقتضى الأمر تقديم طلب جديد للرحيل، وكان تقارير إنجليزية قد كشفت قبل أسابيع أن رياض محرز لا يأمن جانب إدارة ناديه وسيضطر مرة أخرى لتقديم طلب الرحيل إن هي تعنتت ولم تسمح له بالانتقال لنادي آخر مع بداية فترة التحويلات.

اختير في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز

أفرجت “فيفا” عن تشكيلاتها لأغلب الدوريات الأوروبية خاصة الكبرى ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز، تشكيل البرمير ليغ عرفت تواجد المتألق الجزائري رياض محرز، حيث اختير ضمن أفضل المتألقين وهي دفعة معنوية قوية لرياض الذي يتألق دائما رغم لعبه لفريق ضعيف، احتيار رياض في التشكيلة المثالية سيرفع أيضا من أسهمه بخصوص الانتقال ولو أن المدربين الذين يتابعونه يعرفون جيدا أنه متألق ومنذ ثلاثة مواسم سابقة.

ع– ب