مهاجم ريال مدريد السابق يطالب باحترام تقاليد الممر الشرفي

أكد اللاعب السابق في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، فرناندو مورينتس، انه يريد من طرفي الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، احترام تقاليد الممر الشرفي.

وظهر مورينتس لاعب ريال مدريد السابق، إلى جانب خوليو ساليناس لاعب برشلونة، في حوار لأحد رعاة الدوري لهذا الموسم، وتحدثا عن توقعاتهم للمباراة.

وقال مورينتس في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “أود من ريال مدريد وبرشلونة احترام تقاليد الممر، منذ أن جئت إلى كرة القدم ونحن نحترم هذا، يجب أن نعطي صورة جيدة للشباب”.

وأيد ساليناس كلام مورينتس خاصة أنه سيكون الكلاسيكو الأخير لإنييستا.

وتابع ساليناس: “هناك الكثير على المحك، برشلونة لا يريد الخسارة في الدوري، وميسي يقاتل على الحذاء الذهبي”.

فيما يعتقد مورينتس أن زيدان سيخرج بأفضل تشكيلة له في المباراة.

وتوقع ساليناس أن يفوز برشلونة في المباراة بنتيجة (3-1) بينما توقع مورينتس أن يحصد ريال مدريد الفوز في الكامب نو بنتيجة (2-1).