نيمار يريد مزاملة صاروخ ماديرا

أعطى اللاعب البرازيلي الشاب “نيمار” موافقته على فكرة مزاملة الدون “كريستيانو رونالدو” في صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

كانت هناك شكوك داخل ريال مدريد، بشأن رغبة النجم البرازيلي في اللعب للنادي بسبب كون البرتغالي كريستيانو رونالدو الرجل رقم 1 في النادي الأبيض الإسباني.

ووفقا لصحيفة “ماركا” المقربة من ريال مدريد فإن مكاتب بيرنابيو وصل لها معلومات تؤكد رغبة نيمار في القدوم للنادي واللعب مع رونالدو في موسم 2018/2019 المقبل.

نيمار أكد أنه لا يمانع مزاملة رونالدو كما أن اللاعب البرتغالي رحب بفكرة مزاملة اللاعب البرازيلي بينما تنوي إدارة ريال مدريد زيادة راتب رونالدو لحل مشاكله المالية في حال وصول نجم باريس سان جيرمان الحالي إلى النادي.

إدارة ريال مدريد من جانبها قررت التمهل وانتظار موقف نيمار المنتظر منه التحرك لإجبار ناديه على تركه في الصيف لكن المؤكد أن البرازيلي يرفض فكرة الانتظار لصيف 2019 ويستهدف القدوم إلى سانتياغو بيرنابيو في أسرع وقت ممكن.



رغم احترام ريال مدريد الكبير لباريس سان جيرمان والعلاقة القوية بين الطرفين لكن الرسائل بين النادي الإسباني ونيمار لا تتوقف لكن فلورنتينو بيريز أكد أنه يرغب في ضم نيمار من دون أن يخسر العلاقة مع النادي الباريسي.

الأمر السىء بالنسبة لنيمار أنه لا يملك قيمة كسر عقد لذلك كان عليه أن يعود إلى باريس من أجل بدأ خطة طلب الرحيل بينما أخبر ريال مدريد اللاعب أن الأموال جاهزة لنقله إلى بيرنابيو.