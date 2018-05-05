هاينكس لليفاندوفسكي: أنا القائد

وجه يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، رسالة للاعب فريقه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عقب الانتصار على كولن بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 33 من البوندسليغا.

ودفع هاينكس بساندرو فاغنر بدلاً من ليفاندوفسكي في الدقيقة 76، ليخرج الأخير محبطًا ودون أن يصافح مدربه.

وقال هاينكس، خلال تصريحات نقلها موقع “سبورت 1” الألماني: “ليفاندوفسكي يريد أن يصل لصدارة الدوريات الأوروبية، ولكن التبديلات هي مهمة المدرب في بايرن ميونخ”.

وأضاف: “أنا هنا المدرب والقائد”.

من جانبه، أوضح حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري الواقعة قائلاً: “ليفا كان يشعر بالتوتر لعدم تسجيله أهدافًا أكثر”.