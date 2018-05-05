هوفنهايم الألماني يرغب في ضم بلفوضيل

كشفت تقارير ألمانية أن لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل متابع من طرف إدارة نادي هوفنهايم الناشط في الدرجة الأولى الألمانية، إدارة النادي الأزرق راقبت بلفوضيل وستسعى لإقناعه بالتوقيع مع الفريق مع حلول سوق الانتقالات الصيفية، وكما هو معلوم فإن الدولي الجزائري لن يواصل المشوار مع بريمن رغم أن النادي يمكنه تفعيل بند الشراء كما أنه قرر عدم العودة للدوري البلجيكي واللعب لفريق في الدوريات الكبرى قد يكون هوفنهايم .

النادي الألماني قادر على تلبية مطالب ناديه المالية

رغم أنه نادي ليس بالعريق في ألمانيا إلا أن هوفنهايم نادي كبير يملك طموح اللعب على المراكز الأولى وليس مثل بريمن كما أنه نادي يملك ميزانية كبيرة بسبب لعبه الدائم في المنافسات الأوروبية آخرها دوري الأبطال هذا الموسم، هوفنهايم قد يكون النادي الأنسب لإسحاق خاصة أنه صرح مرارا عن رغبته في الاستمرار في ألمانيا بعد أن ألف الحياة هناك بعد موسم واحد مع فير دير بريمن .

المدير الرياضي لبريمن يوضح الصورة بشأن مستقبل بلفوضيل

أدلى المدير الرياضي لنادي فير دير بريمن فرانك بومان بتصريحات جديدة بخصوص مستقبل الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، بومان أراد أن يخلى مسؤوليته من تضييع التوقيع مع إسحاق حين كشف أن قرار عدم تفعيل البند الموجود في عقد الإعارة كان جماعي، حتى أن بلفوضيل نفسه طلب عدم تفعيله بسبب عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق، المدير الرياضي لبريمن يكون بذلك قد أكد أن التقارير التي تكلمت سابقا عن رفض بقاء بلفوضيل صحيحة ولو أن الكثير من التقارير أيضا قالت أن إدارة بريمن هي السبب .

مازلنا نرغب في استمراره مع الفريق

في ذات السياق عبر بومان عن رغته في استمرار بلفوضيل مع الفريق الموسم المقبل، حيث كشف أن النادي سيسعى لمفاوضة ناديه الأصلي ستاندار دول لياج بداية مرحلة سوق الانتقالات المقبلة، بومان عاد ليؤكد أن بريمن لن يقوم بدفع الثمانية ملايين الموجودة في عقد الإعارة بل سيعمل على تخفيض المبلغ ولو أن الأمر يبدو مستحيلة لأن إدارة لياج قادرة على بيعه بقيم أعلى بكثير .