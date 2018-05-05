وفاق سطيف يسقط برباعية أمام مازيمبي

سقط وفاق سطيف الجزائر أمام مضيفه تيبي مازيمبي بنتيجة 1-4، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بملعب مازمبي، اليوم السبت.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق بين مالانغو نغيتا في الدقيقة العاشرة، ثم عادل شمس الدين نساخ النتيجة في الدقيقة 12، لكن ضاعف مالانغو نغيتا النتيجة لتيبي مازيمبي من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وانهار وفاق سطيف في الشوط الثاني، وتلقى هدفا ثالثا عن طريق إيليا ميشكاك في الدقيقة 63، ثم أضاف ناتان سينكالا الهدف الرابع في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ويحتل مازيمبي الصدارة برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل الدفاع الجديدي المركز الثاني رفقة مولودية الجزائر برصيد نقطة واحدة، أما وفاق سطيف فيتواجد في ذيل الترتيب، دون رصيد.