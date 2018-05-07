ا.عنابة: الوزير حطاب يشارك أسرة الاتحاد فرحة الصعود

شارك أول أمس وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أسرة فريق اتحاد عنابة فرحة الصعود وعودة الفريق من جديد لبطولة الرابطة الثانية وهذا إثر حضوره لمأدبة الغذاء التي نظمها والي ولاية عنابة محمد سلماني على شرف أسرة الفريق الذي تمكن من تحقيق الصعود عن جدارة واقتدار وأسعد الآلاف من أنصاره، حيث عرف هذا الحفل إلى جانب حضور وزير الشباب والرياضة ووالي عنابة حضور كذلك النائب الأول لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ربوح حداد والبرلماني بهاء الدين طليبة ومدير الشباب والرياضة عبد القادر عبازي ورئيس فريق اتحاد عنابة زعيم عبد الباسط بالإضافة إلى السلطات الأمنية والعسكرية وكذا اللاعبين القدامى للفريق يتقدمهم شريف قطاي وعز الدين قرين وفوزي زعيم وفوزي زيتوني وعبد القادر دريس فضلا عن حضور الأسرة الإعلامية بمختلف تخصصاتها.

الشيخ مبارك دخلة نشّط الحفل



نشط الحفل فنان الأغنية المالوفية الشيخ مبارك دخلة الذي صنع أجواء رائعة وحميمية في القاعة من خلال الأغاني المميزة التي تغنى بها والخاصة بفريق اتحاد عنابة، وفي ختام هذا الحفل أخذت أسرة فريق اتحاد عنابة صورا تذكارية مع وزير الشباب والرياضة وكذا والي عنابة وسط أجواء أكثر من رائعة لا يصنعها إلا فريق اتحاد عنابة الذي تمكن من إعادة الروح إلى مدينة العناب بأكملها حيث لم يسبق لولاية عنابة أن عاشت مثل هكذا أفراح والليالي الملاح منذ مدة طويلة.

وزير الشباب والرياضة: “صعود الاتحاد أفرح الجزائر بأكملها لأن عنابة مدينة رياضية بامتياز” كشف وزير الشباب والرياضة السيد محمد حطاب عقب مأدبة الغداء التي أقامها والي عنابة على شرف أسرة فريق اتحاد عنابة أن صعود فريق اتحاد عنابة وعودته من جديد للمحترف الثاني لم يفرح مدينة عنابة فقط بل أفرح الجزائر بأكملها لأن هذا الفريق يملك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وهذا ما وقفنا عليه هذا الموسم فرغم أن الفريق كان ينشط في القسم الثالث ومع ذلك الملعب دائما مكتظ عن آخره فضلا عن أن هذا الجمهور ذواق لكرة القدم ويعشقها حد النخاع، هذا وأضاف ذات الوزير أنه يتمنى العودة السريعة لفريق اتحاد عنابة إلى المحترف الأول، كما تطرق ذات المتحدث إلى عدة أمور أخرى تخص المنتخب الوطني وكذا المنشآت الرياضية وترشح الجزائر لاحتضان شان 2022 .

“سعيد بتقاسم فرحة الصعود مع أسرة الاتحاد الذي يعتبر مكسبا للكرة الجزائرية”

أبدى وزير الشباب والرياضة السيد محمد حطاب سعادته الكبيرة بتقاسم فرحة الصعود مع أسرة فريق اتحاد عنابة الذي أفرح الجزائر بأكملها وليس عنابة فقط لأن هذا الفريق يملك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وبالتالي فهو مكسب كبير للكرة الجزائرية على حد تعبيره كما توجه ذات الوزير بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذا الفريق وكذا للسلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية الذي احتضن هذا الفريق ووفر له كافة الإمكانيات اللازمة حتى تمكن في نهاية المطاف من العودة إلى المحترف الثاني.

“أتمنى العودة السريعة لاتحاد عنابة للرابطة الأولى ولعب الأدوار الأولى”



واصل ذات الوزير حديثه حيث تمنى العودة السريعة لفريق بونة إلى دوري الأضواء المحترف الأول ولم لا لعب الأدوار الأولى لأن هذا الفريق يملك كافة مقومات النجاح لاسيما أنه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وهذا ما وقفنا عليه في قسم الهواة حيث يحضر مبارياته أكثر من 70 ألف مناصر ولهذا فإن اتحاد عنابة يعتبر قيمة مضافة لكرة القدم الجزائرية يضيف معالي وزير الشباب والرياضة.

“أتمنى أن تتواصل أفراح عنابة لأن كرة القدم أصبحت ظاهرة اجتماعية”

هذا وتمنى كذلك ذات الوزير أن تتواصل أفراح مدينة عنابة بمناسبة صعود فريقها الأول وعودته إلى المحترف الثاني موبيليس مؤكدا في ذات السياق أن مثل هكذا أفراح لا تصنعها إلا كرة القدم التي أصبحت على حد تعبيره ظاهرة اجتماعية.

“أرضية ملعب 19 ماي 56 تحتاج لإعادة الاعتبار حتى يعود المنتخب الوطني للاستقبال بعنابة”

وفيما يخص المنشآت الرياضية بولاية عنابة أكد المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة بالجزائر أن مركب 19 ماي 56 منشأة رياضية هامة جدا لكن تبقى الأرضية فقط تحتاج إلى إعادة الاعتبار وإعادة تهيئتها من جديد حتى يعود المنتخب الوطني للاستقبال هنا بعنابة خصوصا في ظل وجود قاعدة جماهيرية كبيرة بعنابة فضلا عن أن عنابة مدينة رياضية بامتياز.

“الترشح لـ شان 2022 سيعيد الجزائر إلى الساحة الدولية”

هذا وكشف لنا معالي وزير الشباب والرياضة السيد محمد حطاب أن الجزائر ترشحت رسميا لاحتضان شان 2022 لأن ذلك – حسبه – سيعيد الجزائر للساحة الدولية خاصة أن الجزائر قادرة على احتضان هكذا منافسات وذلك من خلال المنشآت الرياضية الموجودة وكذا وجود الطاقة الشبابية لأن أحسن استثمار هو الاستثمار في الإنسان يؤكد معالي الوزير لاسيما أن هناك 13 مركزا للتكوين عبر الوطن وهذا بفضل رئيس الجمهورية موضحا في ذات السياق أن الاحتكاك في المنافسات الدولية مهم جدا للجزائر ولهذا فاحتضان الألعاب الإفريقية للشباب واحتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2021 وكذا الترشح لاحتضان شان 2022 كله يصب في خدمة مصالح الرياضة الجزائرية.

“عدّة منشآت رياضية ستسلم قبل نهاية هذه السنة”

في ختام حديثه معنا تطرق وزير الشباب والرياضة إلى المنشآت الرياضية التي ستنتهي بها الأشغال قبل نهاية هذه السنة ويتعلق الأمر بكل من ملاعب براقي والدويرة ووهران وتيزي وزو مؤكدا أن هذه الهياكل الرياضية ستدعم أكثر الرياضة الجزائرية هذا وشدد ذات الوزير على ضرورة تسيير والمحافظة على المركبات الموجودة سابقا على غرار مركب 19 ماي 56 بعنابة الذي يعتبر تحفة معمارية رائعة على حد تعبيره إلا أنه يبقى فقط يحتاج إلى بعض الترميمات على مستوى الأرضية حتى يحتضن مباريات المنتخب الوطني.

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