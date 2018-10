أبيدال: ميسي لا يتحدث كثيرا

Former FC Barcelona's French defender Eric Abidal (L) holds a football jersey as he poses with Barcelona's president Josep Maria Bartomeu during his presentation as FC Barcelona's ambassador at the Camp Nou stadium in Barcelona on June 14, 2017. / AFP PHOTO / FC BARCELONA / German PARGA / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ FC BARCELONA/ GERMAN PARGA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

رفض إيريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، وضع المزيد من الضغط على المدرب إرنستو فالفيردي والحديث عن مستقبله. وقال أبيدال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المدرب لديه عقد وأنا والرئيس لا نريد أن نضغط عليه". وأردف "لديه مركز مهم داخل النادي، وإذا ضغطنا عليه سيكون الأمر أكثر صعوبة. يجب أن نسمح له بالعمل بأفضل طريقة ممكنة". وتابع "نقدر أنه مدرب لديه الكثير من الصبر، يقوم بالتحليل بشكل جيد ويخطط ويتكيف بشكل جيد كما أظهر في العام الماضي. نحن هنا لمساعدته وتحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا". ميسي لا يتحدث كثيرا وعن نجم الفريق، ليونيل ميسي، قال: "إنه قائد مثالي بسبب موهبته وشخصيته. إنه لا يتحدث كثيرًا لكنه يعلم كل شيء في هذا المجال". وأضاف "إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، ولغرف الملابس. لديه دور مهم للغاية بالنسبة للشباب واللاعبين الجدد. لديه قصة جميلة هنا في برشلونة". وحول صعوبات سوق الانتقالات، قال: "عندما تذهب إلى السوق قد تكون المشكلة الأولى التي تواجهها مالية، ثم لدينا فلسفة اللاعب لأنه ليس كل اللاعبين الموهوبين يمكنهم المجيء هنا واستغلالهم بشكل جيد". وأضاف: "عندما أحاول إقناع لاعب بالمجيء، أقول أنني لست المدرب ولا يمكنني وضعه في التشكيلة الأساسية". وواصل "عليه أن يتدرب بجد ومن يأتي هنا يعرف ذلك. يعجبني شعور التنافس بين الجميع، لأن هناك العديد من الأهداف في نهاية الموسم". واستطرد: "إذا كان برشلونة الثاني منافسًا ولديه لاعبين موهوبين فسيكون الأمر أسهل بالنسبة للمدرب، هذا يساعد فالفيردي على إلحاق اللاعبين بالفريق الأول، لكن القفز من الفريق الثاني إلى الأول ليست مهمة سهلة. لكن كل شيء بالصبر يمكن تحقيقه". وفي عامه الأول كسكرتير فني للنادي الكتالوني، أشاد الظهير الأيسر بـ"عقلية" الصفقات الجديدة التي انضمت للبارسا في الصيف الماضي. وقال في هذا الصدد "اللاعبون الجدد يتأقلمون على الأجواء بشكل طيب جدا، وكذلك اللاعبون القدامى، رحبوا بالمنضمين الجدد. وبهذا تصبح عملية الاندماج أكثر سهولة".

