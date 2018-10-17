بلماضي على خطى ماجر والقيادة “تدور”

يسير الناخب الوطني جمال بلماضي على خطى سابقه رابح ماجر في تعيين قائد للمنتخب الوطني، ويبدو أنه لا يوجد قائد حقيقي في الوقت الحالي، فبلماضي الذي أشرف على الخضر في ثلاث مواجهات قام بمنح شارة القيادة لثلاثة لاعبين، أمام غامبيا منح القيادة لبراهيمي وأمام البنين في الذهاب استلمها محرز وأمس حملها فيغولي.

لا يوجد قائد واحد في المنتخب

تدوير شارة القيادة بين العديد من ركائز اللاعبين يؤكد أن بلماضي لم يفصل بعد في هوية القائد الحقيقي للمنتخب، مثلما تيسر عليه كل الأندية والمنتخبات، بل يريد أن يحمل الجميع المسؤولية، فلو كان براهيمي هو القائد مثلما تداول من قبل لكان هو من استلم الشارة أمس، إذا عرفنا أن منحها لمحرز في تشاكر كان من أجل تشجيعه لتقديم الأحسن مع المنتخب.

مبولحي هو القائد الحقيقي في المجموعة

بغض النظر عمن يحمل شارة القيادة في المنتخب الوطني، غير أن الأكيد وبحسب المقربين من محيط الخضر فالحارس رايس مبولحي هو القائد الحقيقي، والقائد الروحي للمجموعة، سواء في الملعب أو حتى في التربصات نظرا لقيمته وخبرته الكبيرة.

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